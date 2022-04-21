دجاج مقلى مدى الحياة لرياضيين كوريين فازا بذهبيتين فى أولمبياد بكين

كتب محمد جمال

منحت كوريا الجنوبية فائزين بميداليتين ذهبيتين، دجاجاً مقلياً مجانياً مدى الحياة، للاحتفال بإنجازيهما فى دورة الألعاب الشتوية فى بكين العام الحالى، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وكان رئيس الوفد الأولمبى لكوريا الجنوبية يون هونج-جيون، قد وعد الرياضيين بـ"راتب بالدجاج" فى حال فوزهم بميدالية ذهبية.

ويعد الدجاج المقلى، أحد أكثر الأطباق شعبية فى كوريا الجنوبية، حيث ذكرت تقارير أن ثلث الدواجن المستهلكة فى البلاد مقلية.

ويون الذى يمتلك واحداً من أكبر مطاعم الدجاج المقلى فى كوريا الجنوبية "جينيسيس باربكيو"، قادر بالتأكيد على الوفاء بوعده.

وحصل المتزلجان على مضمار قصير هوانج داي-هيون وتشوى مين-جيونج على وعد بالحصول على الدجاج المقلى مجاناً حتى يبلغان 60 عاماً.

وقالت سلسلة مطاعم "جينيسيس باربيكيو" إن الرياضيين سيحصلان على قسائم بقيمة 30 ألف وون (24 دولاراً) لإنفاقها فى المتجر كل يوم، مضيفة أن المبلغ سيرتفع إذا ارتفعت الأسعار.

ولفتت إلى أن الحاصلين على ميداليات فضية سيحصلون على قسيمة مرتين فى الأسبوع لمدة 20 عاماً، وعشرة أعوام لمن ظفر بالبرونزية.