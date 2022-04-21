اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل طفل مشتول السوق فى الشرقية

الخميس، 21 أبريل 2022 04:08 م
حبس المتهم بقتل طفل مشتول السوق فى الشرقية المتهم
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، اليوم الخميس، حبس طفل عمره 17 عامًا، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل طفل يصغره بـ4 سنوات، وذلك بعدما تعدى على المجنى فى أرض زراعية بكفر يوسف شحاتة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، بورود بلاغ من أسرة الطفل مصطفى خاطر، 13 عامًا، مقيم بقرية كفر يوسف شحاتة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على الطفل جثة هامدة مخنوقًا داخل قطعة أرض زراعية يملكها عمه، وذلك بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته فى القرية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الطفل أ ص، 17 عامًا، صديق المجنى عليه وجار أسرته فى القرية ووجود علاقة نسب بين أسرتى المتهم والمجنى عليه، وتبين أن المتهم تعدى على المجنى عليه وأنهى حياته بمكان العثور على الجثة.

جرى ضبط المتهم، ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين فى التحقيقات، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيق.


الشرقية

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الطفل مصطفى خاطر

مصطفى خاطر

محافظة الشرقية

هتك عرض

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