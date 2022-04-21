جهاز حماية المستهلك يُحذر المواطنين من التعامل مع مراكز الصيانة الوهمية

كتب مدحت وهبة





ورصد الجهاز على بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وجود مركز خدمة وصيانة يدعي كونه شركة "صيانكو" وبجمع المعلومات تبين أن هذا المركز والصفحات التابعة له على المواقع الإلكترونية لا تمت بصلة للشركة الأصلية "صيانكو"، وأن هذه المراكز الوهمية تستغل العلامة التجارية وتمارس نشاطا تجاريا دون ترخيص من الجهات المختصة وتقدم خدمة صيانة منتقصة للمستهلكين، وعليه قام الجهاز بضبط المركز وتحرير محضرين برقمي 2823،2951 لسنه 2022 جنح قسم الزاوية الحمراء. أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك عن ضبط مركز صيانة وهمي وغير معتمد يستغل العلامة التجارية "صيانكو" دون ترخيص منها، ويتقدم أعمال الصيانه للأجهزة المنزلية وتنفيذ أعمال الغاز الطبيعي بالمنازل مما يعرض حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم للخطر وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ومكافحة كافة الممارسات الضارة بالأسواق.ورصد الجهاز على بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وجود مركز خدمة وصيانة يدعي كونه شركة "صيانكو" وبجمع المعلومات تبين أن هذا المركز والصفحات التابعة له على المواقع الإلكترونية لا تمت بصلة للشركة الأصلية "صيانكو"، وأن هذه المراكز الوهمية تستغل العلامة التجارية وتمارس نشاطا تجاريا دون ترخيص من الجهات المختصة وتقدم خدمة صيانة منتقصة للمستهلكين، وعليه قام الجهاز بضبط المركز وتحرير محضرين برقمي 2823،2951 لسنه 2022 جنح قسم الزاوية الحمراء.

وناشد حسام الدين المواطنين ضرورة التأكد من مراكز الصيانة المعتمدة والتأكد من تبعيتها للوكيل عن طريق التواصل مع جهاز حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن من الخط الأرضي 19588، وذلك قبل التعامل معها حفاظا على أمنهم وسلامتهم، حيث إن مثل هذه المراكز الوهمية تستخدم قطع غيار غيرأصلية وتستعين بعمالة غير مدربة ولا تتوافر لديها عناصر الأمان والجودة، مؤكدا تصدى الجهاز بقوة لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية غير المعتمدة، محذرا من خطورتها الشديدة على الصناعة الوطنية وتسببها في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري.