جهاز الإحصاء: 1353 عدد دور الكتب والمكتبات عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في الثالث والعشرون من شهر ابريل من كل عام حيث تقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضى والمستقبل وجسراً يربط بين الأجيال وعبر الثقافات ويعتبر الكتاب أداة قيمة لتبادل المعارف والتفاهم والانفتاح على الاخرين والعالم وتتكاتف دور النشر والمكتبات والمعاهد الثقافية وروابط المؤلفين فى مختلف انحاء العالم للترويج للقراءة وصناعة النشر .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ عدد دور الكــتب والمكتبــات العـــامـة والمتخصصة ومكتبـــات الجامعــــات والمعــــاهد 1353مكتبة (319 عامة، 394متخصصة، 640جـامعية ومعاهــد) عـــام 2020 .

وبلـغ عــدد المترددين ( مطالعين / مستعيرين) 3420 ألف متردد عــام 2020. احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيرين 2.7 مليون مطالع/ مستعير يليها المكتبات العامة 465 ألف مطالع / مستعير لعام 2020.

وبلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيـداعــاً قــانونياً بـدار الكتب والوثــائق القــومية 12.8 ألـف كتاب وكتيب عام 2020 بينما بلغ عــدد الـنسخ المطـبوعـــة 64 ألـــف نسخــة عـام 2020(عدد 5 نسخ لكل كتاب مؤلف ومترجم ).

ويعتبر هذا اليوم للتعبير عن تقديم العالم أجمع للكتاب والمؤلفين وللمساهمات التى لا يمكن إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم الإجتماعى والثقافى للإنسانية وشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للمرة الثانية عشر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 خلال الفترة من 26 يناير حتي 7 فبراير 2022.

وتأتي المشاركة في إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء علي نشر الوعي الإحصائي العام لدى كافة مؤسسات الدولة الحكومية منها أو الخاصة، وكذلك المجتمع المدني وصولاً للمواطن المصري العادي، وكذا التعريف بأهمية الإحصاءات الرسمية في حياة الشعوب بصفة خاصة، وفي رسم السياسات التنموية المستقبلية بصفة عامة تحقيقاً للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومن فعاليات المعرض إقامة معرض كتاب الطفل، واستحداث جائزة جديدة في معرض الكتاب لأفضل دار نشر عربية بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب وشارك في معرض الكتاب 1063 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً وتوكيلاً من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، ويشهد المعرض إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن.