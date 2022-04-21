جامعة أسيوط: بدء التقديم بالمنحة الألمانية المقدمة من (STDF) ومؤسسة (DAAD)

أسيوط – فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ العلمى والبحثى الملائم لدعم باحثيها فى رحلة طلب العلم ومساعدتهم على مجاراة التطور العلمى المتلاحق على مستوى العالم وذلك بفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث داخل الجامعة وخارجها من خلال التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن إعلان مكتب العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز تعليم اللغة الألمانية بالجامعة ، عن بدء التقديم فى المنحة المقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمى الألمانية (DAAD) والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفرق البحثية المصرية والألمانية وتشجيع الشراكات بين الجانبين.

وأوضح الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن برنامج (التنقل المصرى الألمانى للتبادل العلمى وتطوير التميز) يستهدف شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعات والمراكز البحثية المصرية للسفر ضمن المشروع البحثى (GE_SEED) لمدة عامين بتمويل يصل إلى 15 ألف يورو فى السنة، مضيفاً أن الموعد النهائى للتقديم هو 1/6/2022م الساعة الثانية ظهراً، وعلى الراغبين فى معرفة كافة الشروط والمستندات المطلوبة التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة كما يمكنهم زيارة الرابط https://stdf.eg/web/grants/open