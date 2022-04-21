تموين الشرقية تحرر مخالفات لأصحاب محلات الملابس بالحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض لله مدير الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر رقم 7509 جنح الحسينية ضد صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر 7510 جنح الحسينية ضد بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر رقم 7511 جنح الحسينية ضد صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بناحية بندر الحسينية لعدم الإعلان عن الأسعار.