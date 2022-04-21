تفاصيل سقوط تاجر مخدرات قبل توزيع كمية من الحشيش بين زبائنه بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة في الجيزة، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه بمنطقة أرض اللواء، واعترف المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه بمنطقة أرض اللواء.

عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته عددا من قطع مخدر الحشيش معدة للبيع، اعترف بحيازتها لترويجها والاتجار بها، كما ضبط بحوزاته هاتف محمول ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بالتواصل مع عملائه بواسطة الهاتف المضبوط، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.