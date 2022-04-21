تفاصيل جديدة صادمة فى حادث مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا كشف خلاله تفاصيل جديدة لحادث مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات عائلية بقرية أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت التحريات الأولية فى الحادث أن الزوجة حامل في 6 أشهر، وأن شقيق الزوج أصبح متهما فى الحادث، بعدما كشفت التحريات أنه ساعد شقيقه في التخلص من الزوجة، كما ساعد شقيقه في الهروب بعد ارتكابهما الواقعة، وأكدت التحريات أن شقيق الزوج سبق وأن تعدى على زوجته بالضرب المبرح، وكادت أن تفقد الزوجة حياتها بسبب اعتداء الزوج عليها.

كما كشفت التحريات الأولية في الحادث أن الزوج يدعى "أحمد .ط" 27 عامًا مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو، ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، التى أقدم على قتلها وهي "مريم ا أ" 25 عامًا، ولديهما ثلاثة أبناء هم جنا 7 سنوات، ومحمد 4 سنوات وعمر عامين ونصف العام، ولقت الزوجة مصرعها على يد زوجها نتيجة الضرب المبرح، بعصا خشبية على جسمها.

كما كشفت التحريات أن الزوج ارتكب الواقعة قبل يومين من اكتشاف الواقعة، وهرب بعد ارتكابه الواقعة بصحبة أبنائه الثلاثة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجني عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلها، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وجار معاينة الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى.