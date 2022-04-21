تفاصيل اجتماع لجنة إحلال التوك توك لاستبداله بسيارة فان

كتب - إسلام سعيد

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماع اللجنة المشكلة لوضع قواعد وآليات إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات "التوكتوك" بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وقد شارك في الاجتماع اللواء/ إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية واللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات والوزارات المعنية أعضاء اللجنة.

اجتمعت لجنة حكومية من وزارتي الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام بشأن استبدال التوك توك بسيارات حضارية

اللجنة تضع قواعد وآليات إحلال المركبات ذات الثلاث 3 عجلات "التوكتوك"

الحكومة تسعى لاستبدال التوك توك بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية " فان 7 راكب"

اللجنة استعرضت نماذج للبدائل المقترح استخدامها كبديل عن التوكتوك وبصفة خاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة

جرى اعداد نماذج بديلة التوك توك من وزارتي الانتاج الحربي وقطاع الاعمال العام بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة

الحكومة تضع 3 شروط لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة و تراعي الابعاد الأمنية

مفاوضات مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل لإنتاج سيارة (3 ركاب) تعمل بالطاقة الكهربائية

المركبة الجديد تتميز بصغر الحجم لتناسب الأماكن الضيقة وتعتمد على الطاقة النظيفة و إمكانية تتبعها إلكترونياً

الحكومة قررت وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" لحظر توسيع إنتاجه