تطهير ورفع المخلفات والرتش من مسار ترعة المريوطية فيصل بالهرم

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أجهزة حى الهرم برئاسة المهندس حسن موافى، حملة مكبرة لرفع المخلفات والرتش بجانبى ترعة المريوطية فيصل، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف مجهودات رفع المخلفات وتمهيد الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

وتم تنفيذ أعمال تطهير ونظافة ترعة المريوطية فيصل من الرتش القمامة، كما شملت المجهودات غلق ماسورة تستخدم بالمخالفة كوسيلة للتعدية من قبل المواطنين ما يمثل خطرا علي سلامتهم وذلك أمام شارع الدكتور لاشين من المريوطية فيصل.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدورى ومتابعة الحالة العامة للطرق والكبارى وإجراء الصيانات الدورية قامت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق تحت اشرف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وبالتنسيق مع حي بولاق الدكرور بتركيب الباكيات المفقودة بمحور صفط اللبن حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين.

كما تم متابعة استكمال أعمال تطوير موقف السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر أمام شارع الشعب ومتابعة استكمال تطوير أماكن الاكشاك بمنطقه الحسينية وأمام شارع الثلاثيني، بتواجد محمد نور الدين سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة وسمير عويضة رئيس حي العمرانية.