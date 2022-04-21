تضر الجلد.. مكونات منزلية شائعة لا تستخدميها فى العناية بالبشرة

كتبت إيناس البنا

العناية بالبشرة الروتينية اختيارًا شائعًا للعناية بالجلد، من المكونات مثل (الكركم) إلى دقيق الحمص، يتم خلط العديد من المكونات المنزلية معًا لصنع مزيج صحي للبشرة، وفي حين أن بعض الوصفات يمكن فعلها بنفسك وأثبتت الأساليب فائدتها في تحسين صحة الجلد، إلا أنه يمكن أن يكون لبعض المكونات أن تكون لها آثار ضارة بالجلد إذا لم يتم تعديلها أو استخدامها بشكل مناسب.

علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة باستخدام وصفات منزلية، فإن النتائج غالبًا لا تكون واحدة فى مختلف أنواع البشرة.

مكونات منزلية غير صحية للبشرة

هل تبحثين عن مستحضرات العناية بالبشرة الصديقة للبشرة؟ إليك بعض المكونات التي يجب الابتعاد عنها وفقا لموقع " healthline":

خل حمض التفاح(غير مخفف):

من إنقاص الوزن إلى نظافة الأسنان ، لخل التفاح العديد من الفوائد الصحية. ولكنه لا يصلح للعناية بالبشرة، فنظرًا لخصائصه الحمضية، يمكن أن يتسبب استخدام خل التفاح غير المخفف في حروق الجلد والحكة.

عصير الليمون:

من القشر إلى المنظفات، يستخدم عصير الليمون كمكوّن في مجموعة متنوعة من مستحضرات العناية بالبشرة التي تصنعها بنفسك. ومع ذلك ، يمكن أن يكون للحمضيات آثار ضارة على الجلد وتؤدي إلى تهيج واحمرار وطفح جلدي. لذلك يوصى بعدم ترك أقنعة الليمون على الوجه لفترة طويلة.

صودا الخبز:

هذا المكون ينتمي إلى المخبوزات اللذيذة ويجب أن يبقى هناك، غالبًا ما تستخدم صودا الخبز كعنصر في مقشر المنزلى الصنع ، وهي قلوية بطبيعتها ويمكن أن تسبب جفاف الجلد والحكة.

الزيوت الأساسية:

بصرف النظر عن كونها جزءًا شائعًا من العلاج بالروائح ، تستخدم الزيوت الأساسية أيضًا في مجموعة متنوعة من روتين العناية بالبشرة، في حين أن بعض الزيوت العضوية والنقية قد تكون مفيدة للبشرة ، فإن معظم هذه الزيوت الأساسية مليئة بالعطور والمواد الكيميائية المضافة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الجلد مثل الإحساس بالحرقان وردود الفعل والطفح الجلدي وما إلى ذلك.