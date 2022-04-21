"تضامن كفر الشيخ" تنظم ندوة حول المشاركة المجتمعية ودورها فى بناء الدولة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، ندوة حول المشاركة المجتمعية ودورها فى بناء الدولة بنادى المرأة المسلمة ببيلا، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وإشراف ماجدة عامر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، وبحضور الدكتور أحمد عبد الهادى، مدير جمعية المرأة المسلمة، وعبدالعزيز محمد مدير النادى.

و‏تحدثت ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، عن الدور المهم والفعال الذي تقوم به الجمعيات الأهلية من توعية وتدريب وتأهيل الشباب في كافة المجالات للنهوض بالدولة المصرية، مضيفة أن الشباب له دورا كبيرا وفعالا من وعي لكافة الأمور، سواء سياسية واقتصادية واجتماعية، موضحة أن المشاركة المجتمعية تشكل عاملا مهما ومكملا لمؤسسات الدولة فى تلبية احتياجات المجتمع، وذلك من أجل تحقيق مجتمع أكثر تطورا من خلال تلبية احتياجات الأفراد.

وأضافت ماجدة، أن المشاركة المجتمعية تزيد الترابط والمحبة وتزيد تنمية المهارات الشخصية للفرد كمهارة التواصل وإدارة الوقت والقيادة، والهدف من ذلك تخفيف الأعباء المادية وتوفير الموارد وبناء شراكة مجتمعية قائمة على ترسيخ قيم المواطنة واحترام الرأي والرأي الآخر وترشيد الحياة السياسية وتطويرها من أجل مجتمع متماسك.