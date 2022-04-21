تسليم 17 محطة مياه شرب وصرف صحى بالغربية شهادات الإدارة الفنية المستدامة TSM

كتب أحمد حسن

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فعاليات الاحتفالية التى أقامتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، لتسليم شهادات التنمية الفنية المستدامة TSM لعدد 17 محطة مياه شرب وصرف صحى بالمحافظة، فى إطار خطة الشركة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الغربية الشكر للقائمين على هذا الملف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة بالغربية، لجهودهم فى متابعة وتأهيل المحطات للحصول على تلك الشهادة العالمية، والتى تضمن استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن المحطات الخاصلة على شهادة TSM، هى: (محطة مياه المرشحة بالجلاء بطنطا_ محطة معالجة صرف صحى ببرما مركز طنطا_ محطة مياه السجاعية بالمحلة_ محطة مياه المشتل بالمحلة_ محطة مياه اليابانية بالمحلة_ محطة مياه سندسيس بالمحلة_ محطتى مياه زفتى ١و ٢ مركز زفتى_ محطة معالجة صرف صحى زفتى_ محطة معالجة صرف صحى محلة زياد بسمنود_ محطة مياه سمنود _ محطة مياه بسيون_ محطة معالجة صرف صحى بسيون_ محطة معالجة صرف صحى القرشية بالسنطة_ محطة مياه السنطة_ محطة معالجة صرف صحى شنراق بالسنطة_ محطة معالجة صرف صحى سجين الكون بقطور).

وقال أن هناك توجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة تأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.

واشار إلى أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة.

ولفت إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عمرو عادل مدير عام التفتيش والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود 5 اشتراطات لابد من توافرها بمحطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى، حتى تحصل على شهادة الجودة العالمية المعروفة باسم شهاد الـ"TSM"، مؤكدًا أن معايير التشغيل والصيانة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ومراقبة وضبط الجودة هى أهم وأبرز المعايير والاشتراطات لحصول المحطات والشبكات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الجودة العالمية.

واختتم اللقاء بتكريم محافظ الغربية لعدد من المهندسين المسئولين عن المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كما أهدى المهندس حمدي شطا درع الشركة للمحافظ.

جدير بالذكر أن الاحتفالية شملت محاكاة عملية عن كيفية التعامل مع مخاطر الأماكن الضيقة والمحصورة، ومخاطر الكلور.