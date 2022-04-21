ترامب ينسحب من مقابلة مع إعلامى بريطانى بسبب انتخابات 2020

كتبت ريم عبد الحميد

انسحب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من مقابلة مع الإعلامى البريطانى الشهير بيرس مورجان، بعدما تحداه الأخير بشأن مزاعمه الزائفة حول وجود تزوير واسع للناخبين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وفى حدث صاخب، أخبر مورجان ترامب أنه لم يقدم أدلة قوية على تزوير الناخبين، مما تسبب فى غضب الرئيس السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وذكرت قناة NBC News الأمريكية، أمس الأربعاء، إنها حصلت على تسجيل صوتى لجزء من المقابلة من متحدث باسم ترامب، الذى أشار إلى أن ترامب لم ينسحب بغضب، وإنما افترق مورجان وترامب بشكل ودى.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فإن ترامب قال إنه لا يعتقد أنك صادق، وفى تصريحات لفريق الإعداد، وصف مورجان بأنه غير أمين للغاية، كما وصفه بأنه رجل أحمق، بينما وصف نفسه بانه رجل نزيه للغاية.

وكان ترامب قد كرر مرارا مزاعم واسعة بان تزوير الناخبين كلفه انتخابات 2020 التى خسرها أمام الرئيس جو بايدن، وهو الزعم الذى دحضه القضاء.

لكن بسبب هذه المزاعم، قام حشد من أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول فى السادس من يناير 2021، لمحاولة وقف عد أصوات المجمع الانتخابى التى تؤكد فوز بايدن.

ووفقا لنيويورك بوست، ومقطع قصير من المقابلة، قال مورجان لترامب إنها كانت انتخابات حرة ونزيهة، وأنه قد خسرها. فرد ترامب قائلا: الأحمق فقط هو من يعتقد ذلك. فسأله مورجان: هل تعتقد انك أحمق، ليرد ترامب، أعرف ذلك، نعم.

إلا أن قناة NBC News، ذكرت أنها حصلت على تسجيل صوتى من المتحدث باسم ترامب تايلور بودويتش، صور نهاية مختلفة للمقابلة، حيث شكر مورجان ترامب وكان الرجلين يضحكان. وفى التسجيل الصوتى، قال مورجان لترامب إن المقابلة كانت عظمية.