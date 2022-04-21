تراجع حاد فى سعر الذهب.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها ويسجل 1050

كتب إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس قبل قليل حوالي 65 جنيها وذلك بعد صعود أمس بحوالي 70 جنيها، وسجل الذهب مستوي 1110 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ثم تراجع إلي 1045 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور مع تراجع السعر العالمي للذهب إلي 1940 دولار.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 896 جنيها.



عيار 21 سجل 1048 جنيها.



عيار 24 سجل 1194 جنيها.



الجنيه الذهب 8360 جنيها.

لا تزال أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بما يشهده السوق الموازي للدولار، حيث ارتفع سعر الذهب أمس مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، لأنه يجرى التعامل بين التجار وصناع الذهب وفق تكلفة يتم احتسابها على أساس سعر الدولار، لذلك يرتفع سعر الذهب في مصر، ثم تراجعت الأسعار اليوم بفعل تراجع السعر العالمي وهدوء وتيرة صعود الدولار في السوق الموازي.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بعدة عوامل أهمها على الإطلاق هو سعر الدولار، ومع ارتفاع الدولار في مصر تشهد أسعار الذهب ارتفاع في الأسواق حتى وإن كان السعر العالمي للمعدن الأصفر يشهد تراجع مثلما يحدث اليوم، وتشير توقعات الخبراء في سوق الذهب إلي أن أسعار الذهب في مصر ستظل قرب مستوياتها الحالية بسبب الدولار.