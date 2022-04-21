تحرير 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 15925 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3761 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و129 مخالفة السير بدون تراخيص، و 10 مخالفات عن الدراجات النارية، و17 مخالفة موقف عشوائى، و23 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.