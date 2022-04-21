اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 12:54 م
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تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مزارع معلقة على شجرة بقرية فى الشرقية

الخميس، 21 أبريل 2022 12:17 م
تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مزارع معلقة على شجرة بقرية فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، تحرياتها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة "ثابت ع م" 53 عاماً مزارع مشنوقا أعلى شجرة ناحية عزبة أمين دائرة مركز ديرب نجم.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم ،يفيد بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص معلق بحبل أعلى شجرة بعزبة امين التابعة لقرية صفط زريق دائرة مركز ديرب نجم.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وضباط البحث الجنائى إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة مزارع معلقة أعلى شجرة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثة الى مشرحة مستشفى ديرب.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لمزارع يدعى "ثابت ع م" 53 عاماً يعيش مع زوجته ونجله الذى يعمل سائق واخر مشاهدة له أمس كانت أثناء تأديته صلاة التراويح، وبعدها عاد لمسكنه، وتم إغلاق نوافذ المنزل، وفى الصباح عثر عليه مشنوقا أعلى شجرة بمكان العثور عليه،وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتجرى الأجهزة الأمنية التحريات والفحوصات لكشف ملابسات الحادث،فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وملابساتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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