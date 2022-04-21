بيرنى ساندرز لا يستعبد خوض سباق البيت الأبيض 2024 حال عدم ترشح بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن السيناتور الديمقراطى بيرنى ساندزر، لم يستبعد أن يترشح للرئاسة فى عام 2024 لو لم يسع الرئيس جو بايدن لفترة انتخابية أخرى، بحسب مذكرة انتخابية حصلت عليه الصحيفة.

وتم توزيع المذكرة من قبل فايز شاكر، المستشار السياسىى لساندرز ومدير حملته الانتخابية عام 2020. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تقريرا عن توزيع المذكرة بين حلفاء السيناتور التقدمى، ونصحتهم بالاستعداد للهجمات المتعلقة بدعم ساندرز لمرشحيهم فى 2022.

وجاء فى المذكرة أنه فى حال إجراء سباق تمهيدى ديمقراطى لانتخابات 2024، فإن السيناتور ساندرز لا يستبعد أن يترشح مرة أخرى للرئاسة، لذلك "ننصحكم بالرد على أى أسئلة تتعلق عام 2024 مع وضع هذا الأمر فى الاعتبار".

وتقول بولتيكو إن ساندرز سيكون عمره 83 عاما فى يوم الانتخاب فى 2024، بينما سيكون بايدن مقتربا من الـ 82. وأخبر ساندرز واشنطن بوست فى 2020 أن احتمالات أن يخوض السباق الرئاسى مجددا ضئيلة جدا جدا، وأن الرئيس بايدن أشار إلى أن ينوى للترشح لإعادة انتخابه، مع تحذير بأنه لا يستطيع التخطيط لهذا المدى البعيد.

ولو ترشح، ستكون تلك المرة الثالثة التى يخوض فيها السيناتور التقدمى سباق الرئاسة، حيث خسر الترشح الديمقراطى أمام هيلارى كلينتون فى انتخابات 2016، ثقم أمام بايدن فى عام 2020.

ويخشى كثيرون فى الحزب الديمقراطى من وجود مرشح يصف نفسه بالإشتراكى الديمقراطى على التذكرة الرئاسية بما يكلفهم أصوات فى الانتخابات العامة، خاصة فى المقاطعات المتأرجحة.