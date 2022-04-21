اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 05:15 م
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بيت الزكاة والصدقات يقرر تقديم موعد صرف الإعانة الشهرية عن شهر مايو لـ 26 أبريل

الخميس، 21 أبريل 2022 04:22 م
بيت الزكاة والصدقات يقرر تقديم موعد صرف الإعانة الشهرية عن شهر مايو لـ 26 أبريل بيت الزكاة
كتب لؤى على

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بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر بيت الزكاة والصدقات تعجيل صرفة الإعانة الشهرية  لمستحقى الزكاة والصدقات عن شهر مايو لتصرف يوم 26 أبريل الجارى بكافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
 
 
ويأتى القرار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وحتى تتمكن الأسر التى تصرف الإعانة الشهرية المقدمة لهم من بيت الزكاة والصدقات من الحصول عليها قبل إجازات عيد الفطر المبارك  بوقت كافى.
 
 
ويستفيد من الإعانة النقدية الشهرية التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات حوالى نصف مليون شخص موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويعمل بيت الزكاة على اختيار الأسر المستحقة للدعم بعد استيفائها لكافة الشروط والضوابط الموضوعة ضمانا لصرف أموال الزكاة والصدقات فى مصارفها الشرعية.

بيت الزكاة والصدقات

شهر رمضان

شيخ الازهر

الازهر الشريف

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