بعد وفاة مواطن.. ضبط المتهمين بالتشاجر بالخرطوش فى منطقة المرج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة إستخدمت خلالها الأسلحة النارية محدثين إصابة شخصين ووفاة آخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص "متوفى إثر إصابته برش خرطوش متفرق بالجسم") وشقيقه "مصاب برش خرطوش" وتم نقلهما للمستشفى، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (المصاب المشار إليه وشقيقه "متوفى")، طرف ثانى (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وآخر)، قاما على إثرها الطرف الثانى بإحضار أسلحة نارية وإطلاق أعيرة خرطوش تجاه المصاب وشقيقه "المتوفى" محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة أحدهما، وكذا إصابة شخص آخر تصادف مروره بمحل الواقعة .

تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة النارية وعدد من الطلقات النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.