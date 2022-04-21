اليوم السابع
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بعد ضبط 78 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها.. اعرف العقوبة

الخميس، 21 أبريل 2022 03:00 ص
بعد ضبط 78 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين لرفع أسعارها.. اعرف العقوبة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (417) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (122) طن مواد غذائية وغير غذائية.

 

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط أكثر من (78) طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من (13) طنا، وأسفرت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط ما يقرب من (22) طن سلع غذائية وغير غذائية، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (632) قضية من بينها (110) قضايا "خبز ناقص الوزن" و(100) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق".


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