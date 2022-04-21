اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تقرر فرض حظر استيراد لبضائع من روسيا وزيادة الضرائب على أخرى

الخميس، 21 أبريل 2022 04:01 م
بريطانيا تقرر فرض حظر استيراد لبضائع من روسيا وزيادة الضرائب على أخرى بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت بريطانيا فرض حظر استيراد لبضائع من روسيا وزيادة الضرائب على بضائع أخرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقررت بريطانيا زيادة الضرائب بنسبة 35% على الماس والمطاط من روسيا، كما حظرت بريطانيا استيراد الفضة والمنتجات الخشبية والكافيار من روسيا.

وفى وقت سابق ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على الدعوة التي وجهها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للتتعامل برحمة مع بريطاني احتجز في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث خاض القتال في صفوف قوات حكومة أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بوريس جونسون وحكومته المسؤولية عن التخلي عن رعاياهم الذين أصبحوا ضحية الدعاية البريطانية وتوجهوا إلى أوكرانيا لقتل الناس وعدم الاهتمام إطلاقا بمصير البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم في محنة.

ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، رسالة للشعب البريطاني قائلة: "لا تقلقوا لأن الجانب الروسي يراعيهم، ويمدهم بالغذاء والماء والدعم المطلوب، وكذلك الأجانب الآخرين الذين استسلموا أو أسروا"، لافتة إلى أن القوات الروسية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي خلافا عن المسلحين الأوكرانيين الذين يعدمون الأسرى رميا بالرصاص بطريقة غير إنسانية ويسيئون للمدنيين، متابعا: لو لم تفرض الرقابة الإجبارية في بريطانيا لعرفتم ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،: ندعو السلطات البريطانية إلى إبداء الرحمة التي تحدث عنها بوريس جونسون إزاء مواطني أوكرانيا والكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، وكلما زادت صادرات الأسلحة من لندن إلى أوكرانيا كلما زاد عدد مواطني هذا البلد الذين يقتلون.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن إرسال 200 طن ذخيرة إلى أوكرانيا

الخميس، 21 أبريل 2022 03:31 م

الأمم المتحدة: الحرب فى أوكرانيا تسببت بنزوح أكثر من 7.7 مليون شخص

الخميس، 21 أبريل 2022 03:13 م

وزيرة خارجية بريطانيا: روسيا ترتكب "جرائم حرب مروعة" فى أوكرانيا

الخميس، 21 أبريل 2022 03:10 م

العربية: خروج 3 حافلات إجلاء من ماريوبول فى طريقها إلى زابوريجيا

الخميس، 21 أبريل 2022 03:57 م

حاكم خاركيف: إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو - 34 فى منطقة إيزيوم

الخميس، 21 أبريل 2022 03:55 م

العربية: بايدن سيمنع السفن الروسية من دخول موانئ أمريكا

الخميس، 21 أبريل 2022 03:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة