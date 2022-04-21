اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 07:03 م
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بدء عمليات التبريد لموقع حريق مستشفى تحت الإنشاء فى أكتوبر

الخميس، 21 أبريل 2022 05:42 م
بدء عمليات التبريد لموقع حريق مستشفى تحت الإنشاء فى أكتوبر جانب من الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأ رجال الحماية المدنية بالجيزة ، فى إجراء عمليات التبريد لموقع حريق داخل مستشفي تحت الإنشاء فى مدينة 6 أكتوبر، وسط تمركز 4 سيارات تابعة للحماية المدنية بموقع الحريق منعا لتجدد اشتعال النيران التى التهمت العديد من الشادات الخشبية التى يتم من خلالها إنشاء المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفي فى مدينة 6 أكتوبر  ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
 
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حريق مستشفي

اخبار الحوادث

امن الجيزة

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