بدء عمليات التبريد لموقع حريق مستشفى تحت الإنشاء فى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

بدأ رجال الحماية المدنية بالجيزة ، فى إجراء عمليات التبريد لموقع حريق داخل مستشفي تحت الإنشاء فى مدينة 6 أكتوبر، وسط تمركز 4 سيارات تابعة للحماية المدنية بموقع الحريق منعا لتجدد اشتعال النيران التى التهمت العديد من الشادات الخشبية التى يتم من خلالها إنشاء المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفي فى مدينة 6 أكتوبر ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.