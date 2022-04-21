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بايدن: سنطلق برنامجا يسمح للأوكرانيين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 21 أبريل 2022 04:43 م
بايدن: سنطلق برنامجا يسمح للأوكرانيين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضم مروحيات ومدفعية ثقيلة، متابعا: سنقدم مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له حول الحرب الأوكرانية الروسية: أرسلنا طائرات مسيرة ومروحيات وأنظمة رادار إلى أوكرانيا.

 

وتابع جو بايدن: نحن في فترة دقيقة بينما تستعد روسيا لمرحلة جديدة من الحرب في أوكرانيا، مستطردا: استقبلت رئيس الوزراء الأوكراني لمناقشة الحرب في بلاده.

 

وقال الرئيس الأمريكى: سنطلق برنامجا يسمح للأوكرانيين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: لا يوجد دليل على مزاعم بوتين بالانتصار في ماريوبول.


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