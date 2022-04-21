بايدن: سنطلق برنامجا يسمح للأوكرانيين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضم مروحيات ومدفعية ثقيلة، متابعا: سنقدم مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له حول الحرب الأوكرانية الروسية: أرسلنا طائرات مسيرة ومروحيات وأنظمة رادار إلى أوكرانيا.

وتابع جو بايدن: نحن في فترة دقيقة بينما تستعد روسيا لمرحلة جديدة من الحرب في أوكرانيا، مستطردا: استقبلت رئيس الوزراء الأوكراني لمناقشة الحرب في بلاده.

وقال الرئيس الأمريكى: سنطلق برنامجا يسمح للأوكرانيين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: لا يوجد دليل على مزاعم بوتين بالانتصار في ماريوبول.