انطلاق الحملة التوعوية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية بالشرقية

انطلقت الحملة التوعوية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية بمحافظة الشرقية والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة عايدة عطيه مقررة فرع المجلس بالمحافظة.

وتضمن المبادرة التى انطلقت امس وتستمر حتى يوم ٢٨ من الشهر الحالى، القيام بورش عمل لتدريب الرائدات الريفيات وميسرات مشروع الادخار والاقراض الرقمي والعاملين بالمديريات الخدمية المعنية علي برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة السليمة، ويشارك فى ورش العمل عضوات فرع المجلس بالمحافظة، ويقوم بالتدريب محاميا مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ناسي هيكل وهناء محمود.

وتناول اليوم التدريبي الأول الذى عقد بفرع المجلس برنامج الكشف للمقبلين على الزواج، الأمومة الآمنة، الرضاعة الطبيعية ، التغذية السليمة للأم والمباعدة بين الولادات.

وذلك بالتزامن مع ندوة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة مركز منيا القمح بحضور 78سيدة ورجل وكذلك ندوة توعوية أقيمت بمضيفة قرية ميت بشار مركز منيا القمح عدد الحضور 358 سيدة ورجل بحضور الشيخ ابراهيم جاد الكريم ،عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بالقاهرة الشريف، ونهى عبد المنعم، مقرر مناوب ثان الفرع، وإيهاب شلبي محامى مكتب شكاوى الأمانة العامة ومحمد رمضان بفرع الأمانة العامة.

تناولت الندوات المشورة قبل الزواج وتنظيم الاسرة، التربية الايجابية، التغذية والرضاعة السليمة، الحد من الولادة القيصرية، التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة فى الاسلام.

فيما يواصل فرع المجلس القومى عدد من الامسيات الثقافية والدينية التى يشارك فبها المجلس بالتنسيق مع قصر ثقافة الحسينة والأوقاف بقرى حياة كريمة وتتضمن فقرات انشاد دينى وإلقاء الشعر وتقديم فقرة الاراجوز للاطفال الذى يقدم فقرة توعوعية عن المشكلة السكانية بشكل فكاهي للأطفال لتوعيتهم بخطورة القضية السكانية.