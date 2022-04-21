انسحاب منسق لأمريكا وبريطانيا وكندا من اجتماع الـ"G20" خلال كلمة روسيا

كتبت: نهال أبو السعود

نظمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا انسحابا منسقا من اجتماع مجموعة العشرين احتجاجًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، وسط تزايد مخاطر الانقسام بين الدول الكبرى التي تضر بالاقتصاد العالمي.



ووفقا لصحيفة الجارديان، غادر ممثلو الدول الثلاث الجلسة بينما تحدث المندوبون الروس في الاجتماع في واشنطن، وقالت مصادر إن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ومسؤول كبير في الخزانة كانا من بين الذين غادروا المحادثات.



وجاء انسحاب الجلسة، التي كانت تنعقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وسط مخاوف متزايدة من أن انهيار العلاقات الدولية من شأنه أن يقوض بشدة تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء ويزيد من التضخم المرتفع ويدفع بالملايين غيرهم.



وفي تصريحات أدلى بها قبل وقت قصير من الاحتجاج حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من تعريض 75 عامًا من مكاسب التنمية للخطر بسبب انقسام التعاون الدولي.



وردا على سؤال حول تقارير عن انسحاب محتمل في اجتماع مجموعة العشرين، قالت جورجيفا، إن العالم قد وصل إلى "لحظة فاصلة" للشراكات العالمية لمعالجة مجموعة من القضايا بما في ذلك الوباء والحرب في أوكرانيا وحالة الطوارئ المناخية وتزايد الفقر.



جاء الانسحاب في الوقت الذي تحدى فيه القادة الغربيون عضوية روسيا في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة ، والتي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الدول الأخرى القوية بما في ذلك الصين والبرازيل والهند.



وكتب المستشار ريشي سوناك على تويتر، أن ممثلي المملكة المتحدة قد انسحبوا من الاجتماع، وقال "نحن متحدون في إدانتنا للحرب الروسية ضد أوكرانيا وسندفع من أجل تنسيق دولي أقوى لمعاقبة روسيا".



وقالت مصادر، إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تضغط من أجل التوصل إلى موقف توافقي بشأن استمرار عضوية روسيا في مجموعة العشرين وشككت في حضور ممثلي الكرملين.



وقال محمد العريان، نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق الذي يشغل الآن منصب رئيس كلية كوينز في كامبريدج، إن التصعيد يظهر أن مجموعة العشرين لا تعمل كهيئة دولية، وأضاف: "مستقبل التعددية في خطر في وقت نحن في أمس الحاجة إليه"، ودعا الحكومات إلى مواصلة العمل معًا من خلال وسائل بديلة.



وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم.



وقال الصندوق ومقره واشنطن، إن الحرب زادت من مخاطر انقسام الاقتصاد العالمي بشكل دائم إلى كتل جيوسياسية. وقالت إن مثل هذا "التحول التكتوني" سيترتب عليه تكاليف تعديل عالية للاقتصاد العالمي.