انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الاثنين المقبل كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 25 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة