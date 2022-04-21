انخفاض محصول قصب السكر فى البرازيل 10% بسبب أزمة المناخ والجفاف

فاطمة شوقى

تقوم البرازيل، أكبر منتج ومصدر لقصب السكر والسكر المكرر وإيثانول قصب السكر في العالم، بجمع 585.2 مليون طن من قصب السكر في حصاد 2021-2022، بانخفاض قدره 10.6٪ بسبب المشاكل المناخية التي تواجهها البلاد.

وأشارت صحيفة "لا ناثوين" الأرجنتينية إلى أنه تم تم إصدار التوقعات الجديدة والسلبية لمحصول قصب السكر البرازيلي ، الرابع والأخير للمحصول الذي سينتهي في الأسابيع المقبلة ، أمس الأربعاء من قبل شركة التوريد الوطنية (كوناب) ، وهي هيئة فنية مرتبطة بوزارة الزراعة.

وبحسب كوناب ، فإن الانخفاض في إنتاج قصب السكر سيكون نتيجة للظروف الجوية السيئة المسجلة في العام الماضي ، ولا سيما الجفاف الذي أثر على البلاد في بداية عام 2021 والصقيع الشديد المسجل في شهري يونيو ويوليو، مما أثر على الإنتاجية من مناطق الإنتاج الرئيسية.

وقال رئيس كوناب، جيلهيرمي ريبيرو، في بيان صادر عن المنظمة، إن الإنتاجية في مناطق الإنتاج في وسط وجنوب البلاد تأثر بحالة الجفاف الشديدة التى لم نشهدها منذ سنوات عديدة ، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة في يونيو ويوليو وأغسطس، والصقيع العرضي في مختلف المحاصيل ، مما تسبب في انخفاض ملحوظ.

وعزا كوناب أيضًا انخفاض الإنتاج إلى انخفاض بنسبة 3.5٪ في المساحات المزروعة، من 8.6 مليون هكتار في موسم حصاد 2020-2021 إلى 8.3 مليون هكتار في موسم حصاد 2021-2022.

وأكد الفنيون أنه على الرغم من الأسعار الجيدة للسكر والإيثانول في الأسواق الدولية، فقد استبدل العديد من المزارعين محاصيلهم من قصب السكر بالذرة وفول الصويا ، والتي تعتبر حاليًا أكثر ربحية.

وأضاف رئيس كوناب: "الخلاف حول المنطقة يتصاعد في البرازيل. ربحية الأرض هي عامل حاسم بشكل متزايد عند اختيار النشاط الذي سيتم استخدام الأرض من أجله. مجموع ربحية فول الصويا والذرة لا يهزم عملياً".

وأضاف أن "هذا يفسر الصعوبات في التوسع أو حتى الحفاظ على المنطقة المزروعة بالقصب".

وفقا لكوناب ، بسبب انخفاض محصول قصب السكر ، تقلص إنتاج السكر والإيثانول البرازيلي هذا العام، وبلغ إنتاج السكر المكرر العام الماضي 35.05 مليون طن ، بانخفاض 15٪ مقارنة بالفترة 2020-2021.

كما انخفض إنتاج الإيثانول، بما في ذلك إنتاج قصب السكر والذرة، بنسبة 7.7٪ ، إلى 30.260 مليون لتر. انخفض إنتاج الإيثانول حصريًا من قصب السكر بنسبة 10٪ إلى 26780 مليون لتر.

اقتصرت صادرات البرازيل من السكر ، على الرغم من ارتفاع سعر المنتج في السوق الدولية، على 26 مليون طن ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19.3٪، و تراجعت صادرات الإيثانول بنسبة 38.9٪ إلى 1800 مليون لتر.