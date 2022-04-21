النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق مستشفى تحت الإنشاء بـ6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى أندلع داخل مستشفى تحت الإنشاء بالمدينة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص أثار الحريق.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، ومن بينهم عدد من العمال ومشرفى الموقع الذى شهد الحريق.

انتقل خبراء المعمل الجنائى لإجراء المعاينة اللازمة لموقع حريق مستشفى تحت الإنشاء فى مدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات الواقعة وحصر الخسائر التى أسفر عنها الحريق وكشف الأسباب النهائية التى أدت إلى اشتعال النيران فى المبنى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفي فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.