"النصاب الشيك".. مستريح أطفيح استولى على نصف مليون جنيه من أقاربه وهرب.. فيديو

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وأخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.



"الحلقة العشرون" وفى الحلقة التاسعة عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول محمد عبد العظيم، إن المستريح أحد أقاربه، وأقنعه أنه يستثمر فى مجال الاستيراد والتصدير، ودفع مبلغ 500 ألف جنيه، واثقاً فيه نظراً لدرجة القرابة التي تجمعهما، موضحاً أنه لا يعلم أين اختفى المستريح بأمواله وأموال أشقائه.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا مش هسيب حقى لو هموت، خد فلوسى وفلوس أخواتى، أنا بشقى وبتعب لا بعرف أكتب ولا أقرا، وهو جيه خد فلوسنا وهرب، أنا عايز فلوسى ومش هسيبها مهما حصل".