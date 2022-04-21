المشاط تشارك في إطلاق هاكاثون دولي للشركات الناشئة باليوم العالمي للابتكار

كتب محمد أسعد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق هاكاثون دولي للشركات الناشئة، ضمن الاحتفالات بيوم الأمم المتحدة للابتكار والإبداع 2022، والذي يحين موعده يوم 21 أبريل من كل عام، حيث تستهدف World Innovation Day Hack 2022 تحفيز رواد الاعمال والمبتكرين على استخدام الأفكار البناءة للوصول لحلول تدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما أهداف الصحة الجيدة والرفاه، والنمو الاقتصادي والعمل اللائق، والتعليم الجيد.

شارك في فعاليات الإطلاق الذي تم افتراضيًا، إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، تان كيات هو، وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسنغافورة، و فيكتور دومينيلو، وزير الحكومة الإلكترونية بجمهورية نيو ساوث ويلز، وجابريلا راموس، مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة اليونسكو، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى من رواد الاعمال وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وألقت "المشاط"، خلال فعاليات إطلاق المسابقة، كلمة عبر الفيديو، أكدت فيها على أهمية الحلول المبتكرة والأفكار غير التقليدية في دفع جهود التنمية المستدامة وتذليل التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم، موضحة أن التفكير خارج الصندوق يكون دائمًا الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين وتوفير الحلول التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، أن مصر دائمًا ما تميزت بالابتكار بداية من حياة قدماء المصريين الذين ظهر ابتكارهم في كافة مناحي الحياة وظهرت جليًا فيما تركوه من إرث حضاري عظيم، ساهم في تطوير حياة البشرية على مدار آلاف السنين، وفي الوقت الحالي تعمل مصر على أن توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع واحتضان الشركات الناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه بينما يحتفي العالم باليوم العالمي للابتكار والإبداع، فإنه يواجه تحديات غير مسبوقة ومركبة لتحقيق التنمية، على مستوى الأمن الغذائي والتعليم والمساواة بين الجنسين وقضايا المناخ، وهو ما يؤكد أن التكنولوجيا الحديثة والأفكار الريادية يعول عليها بشكل كبير لتقديم حلول بناءة للمساهمة في التغلب على هذه التحديات وابتكار الحلول التي تدفع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الحكومات عليها دور كبير لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال للقيام بدورهم في دعم جهود التنمية، لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحة أن مصر تعمل على دعم بيئة عمل الشركات الناشئة بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وهو ما يظهر في العديد من المؤشرات التي تعكس ارتفاع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتقرير Africa Developer Ecosystem Report 2021 الذي يكشف أن مصر تضم نحو 89 ألف مطور محترف يمثلون 12% من إحمالي المبرمجين في قارة أفريقيا.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشباب ورواد الأعمال للمشاركة في هذه المسابقة وبذل الجهد لدعم الحلول غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة، في سبيل العمل على بناء مستقبل أفضل.