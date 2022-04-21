جاء ذلك في بيان أوردته الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني عبر موقع تليجرام اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكر البيان أنه بحلول صباح اليوم، تأثر أكثر من 584 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعملية الروسية المسلحة واسع النطاق، من بينهم 208 أطفال قتلوا و 376 أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أنه يتم تحديث البيانات بانتظام لأن الحسابات معقدة في المناطق التي تنشط بها الهجمات وفي الأراضي المحتلة مؤقتا.