وأضاف المركز أن "الإرهابيين الأربعة عملوا مع تنظيم داعش الإرهابي، وأقدموا على تفجير سيارة مفخخة؛ ما أدى إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية، وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية"، لافتا إلى أن الأحكام بحق الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي .

من ناحية أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابي خلال اشتباك في طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين، وذكرت الخلية أن "قوة أمنية في طوزخورماتو اشتبكت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مع عناصر إرهابية في وادي بين قرية عبود وبير أحمد"،وأنه "تم فتح النار ومواجهة الإرهابيين وخلال تفتيش المنطقة صباح اليوم تم العثور على جثة أحد الإرهابيين".

