القبض على المتهم بقتل الطفل مصطفى خاطر في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، القبض على المتهم بـ قتل الطفل مصطفى خاطر، إذ تبين أن المتهم هو جاره في قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

المعلومات الأولية كشفت عن أن المتهم 17عاما قد أنهى حياة المجني عليه بعدما خنقه حتى أرداه قتيلًا في أرض عمه، وما أن تيقن من مفارقته الحياة حتى لاذ بالفرار هاربًا وذلك بسبب خلافات بينهما.

البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من اسرة الطفل مصطفى خاطر، البالغ من العمر 13 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي ومُقيم في قرية كفر يوسف شحاتة، يفيد بالعثور على جثة الطفل في أرض زراعية ملك عم الطفل، وذلك بعد ساعات من اختفائه وغيابه عن مسكن أسرته في القرية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي، قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، بقرار من جهات التحقيق في مركز شرطة مشتول السوق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طفل في السابعة عشر من عمره، وهوَّ جاره في قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وجرى ضبطه وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.