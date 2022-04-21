العراق.. إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إصابة ثلاثة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة.
وأضافت: "إطلاق نار كثيف أعقب انفجار العبوة من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء".
وتابعت: "ما زال أبطال اللواء يلاحقون فلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم".
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إصابة ثلاثة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة.
وأضافت: "إطلاق نار كثيف أعقب انفجار العبوة من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء".
وتابعت: "ما زال أبطال اللواء يلاحقون فلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم".
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