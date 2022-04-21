اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة السبت المقبل

الخميس، 21 أبريل 2022 08:03 م
الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة السبت المقبل الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، السبت المقبل، وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والشورى المصرى، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

 

وأوضح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامى للاحتفال فى بيان رسمى للطائفة "إنه سوف يتم استقبال ممثِّلى وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت 23 أبريل لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية".

 

وأضاف «إدوارد»: "أن برنامج الاحتفال يبدأ السبت في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم لفريق الحياة الأفضل، ثم فقرة القراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، وبعدها صلاة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر".

 

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

عيد القيامه

كنيسه مصر الجديده

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