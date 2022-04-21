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"الصحة": المحاليل الوريدية لا تسبب الإفطار والصيام معها صحيح

الخميس، 21 أبريل 2022 07:00 ص
"الصحة": المحاليل الوريدية لا تسبب الإفطار والصيام معها صحيح المحاليل الوريدية لا تسبب الإفطار
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المحاليل الوريدية التى تعلق للمريض فى نهار رمضان لا تسبب الافطار والصوم معها صحيح لعدم دخولها فى جوف المريض.
 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل استشارة الطبيب فى كل الأدوية التى يتم تناولها منعا لحدوث أى مضاعفات مع الالتزام بالجرعات المقررة له فى رمضان أو غير رمضان.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن الحصول علي دواء بدون وصفة طبية من طبيب مختص يعرض حياة الشخص للخطر كما أن الادوية عبارة عن مواد كميائية لابد أن تؤخذ بحذر شديد.
 
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى الحرص على تناول غذاء صحى وآمن خاصة فى وقت الفطار والسحور وتابعت: التغذية السليمة تمد الجسم بالعناصر المفيدة التى تغنى عن الفتيامينات على سبيل المثال.
 
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الصحة

المحاليل

الافطار

السحور

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