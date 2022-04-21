اليوم السابع
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السيطرة على حريق سوبر ماركت فى الهرم دون إصابات

الخميس، 21 أبريل 2022 01:34 م
السيطرة على حريق سوبر ماركت فى الهرم دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل سوبر ماركت بشارع مكة المكرمة من شارع لاشين بدائرة قسم شرطة الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوبر ماركت فى منطقة الهرم، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وجرت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

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