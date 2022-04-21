السفينة MASSA – J تغادر سفاحا بحمولة 39 ألف طن فوسفات إلى أندونسيا

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن نشاط موانيها حيث تم تداول 52134 طن بضائع عامة ومتنوعة و383 شاحنة و43 سيارة ملاكي.

وأكدت الهيئة في بيان لها تسجيل وصول وسفر 9 سفن حيث بلغ اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 12 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم، وبلغت حركة الصادرات تداول 49431 طن بضائع عامة ومتنوعة و155 شاحنة و6 سيارة.

وبلغت حركة الواردات تداول 2703 طن بضائع عامة ومتنوعة و228 شاحنة و37 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 84 شاحنة بحمولة 1419 طن بضائع عامة ومتنوعة و36 ملاكي و13 شاحنة فارغة، والسفينة الحرية بعدد 42 شاحنة بحمولة 863 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 شاحنة فارغة.

كما تم مغادرة السفينة امل بعدد 98 شاحنة بحمولة 2243 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 ملاكي والسفينة MASSA – J بحمولة 39300 طن فوسفات تصدير الي اندونسيا، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 421 طن بضائع عامة، و48 شاحنة فارغة و1 ملاكي وتصدير 57 شاحنة بحمولة 1688 طن بضائع عامة.

كما غادر ميناء السويس السفينة RINA بحمولة 6200 طن اسمنت معبأ تصدير الي اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 681 راكب بموانيها