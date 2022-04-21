اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشهد افتتاح بعض صوامع القمح عبر الفيديو كونفرانس

الخميس، 21 أبريل 2022 08:28 ص
الرئيس السيسي يشهد افتتاح بعض صوامع القمح عبر الفيديو كونفرانس الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح بعض صوامع القمح عبر الفيديو كونفرانس في عدة محافظات خلال مؤتمر بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى.

كان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بجولة تفقدية، اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس فى إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل فى كل جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائى والبنية الأساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

 


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أسوان

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السيسي

حصاد القمح

توشكي

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