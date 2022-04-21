الرئيس السيسى يطلق إشارة بدء حصاد القمح فى توشكى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها"استمع لشرح تفصيلى عن مشروعات الزراعة فى الفرافرة وشرق العوينات.. الرئيس السيسى يطلق إشارة بدء حصاد القمح فى توشكى.. الرئيس يتفقد معدات الحصاد.. يشهد افتتاح بعض الصوامع عبر الفيديو كونفرانس.. ويلتقط صورة تذكارية مع الوزراء والمسؤولين.. ووزير الزراعة: لدينا 22 منشأ لاستيراد القمح والإنتاج المتوقع خلال الموسم الحالى نحو 10ملايين طن

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