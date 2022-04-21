الرئيس السيسى: تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي فكلنا مصريون.. وواثق من النسيج المصري

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا في مصر تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي، فكلنا مصريين، وكل ما نفعله خلال السنوات الماضية يؤكد أننا كلنا مثل بعض ولا تمييز بيننا، متابعا: أنا قلت لن أختلف مع أحد في أفكاره لكن لازم نحافظ على بلدنا تحت مظلة واحدة.

أضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى،: أنا متأكد وواثق من النسيج المصري، والإجراءات التي نقوم بتنفيذها لتعزيز النسيج المصري بشكل كبير، متابعا: كلنا شاركنا في الإصلاح الاقتصادي، متسائلا: لماذا نتخلى عن مشروع حياة كريمة؟

وتابع الرئيس السيسى: التخلي عن مشروع حياة كريمة يعني أن التخطيط كان ناقص من البداية، ولكن المواد الخاصة بمشروع حياة كريمة موجودة للمشروع، مضيفا: هل عندما يكون هناك أخ أو أخت أو أسرة في الريف وليس لديهم صرف صحي أمر مقبول!، موضحا أنه من منظور وطني أو أخلاقي أو ديني لا ينبغي ترك الأمر مستطردا :"ميتسابوش".