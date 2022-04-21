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الرئيس التونسى يوقع مرسوما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات

الخميس، 21 أبريل 2022 09:44 م
الرئيس التونسى يوقع مرسوما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات قيس سعيد
كتب محمد جمال

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وقع الرئيس التونسى قيس سعيّد مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام قانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيد وقّع المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وقالت الرئاسة إن الرئيس أشرف على اجتماع مجلس الوزراء، وخصص الاجتماع للتداول بشأن المرسوم.

وأشارت إلى أن المجلس الوزاري تداول في مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.


قيس سعيد

تونس

أخبار تونس

الانتخابات

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