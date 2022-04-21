اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 07:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: هجماتنا فى أوكرانيا اليوم أسفرت عن قتل 120 مسلحًا

الخميس، 21 أبريل 2022 07:13 م
الدفاع الروسية: هجماتنا فى أوكرانيا اليوم أسفرت عن قتل 120 مسلحًا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسى وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا، وقامت بتحييد 120 متطرفا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرات الروسية دمرت 64 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، من بينها 17 موقعا لتمركز المعدات العسكرية الأوكرانية.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: هجماتنا في أوكرانيا اليوم قتلت 120 مسلحا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: روسيا تدفن ضحايا ماريوبول فى مقابر جماعية

الخميس، 21 أبريل 2022 07:10 م

الخارجية الروسية: قوافل الأسلحة الأمريكية التى تدخل أوكرانيا "هدف مشروع"

الخميس، 21 أبريل 2022 07:06 م

واشنطن: طورنا طائرات مسيرة شبحية لدعم أوكرانيا فى الحرب ضد روسيا

الخميس، 21 أبريل 2022 06:21 م

شركة ماكسر للأقمار الاصطناعية: التقطنا صورا تكشف مقبرة جماعية قرب ماريوبول

الخميس، 21 أبريل 2022 07:05 م

البرلمان الأوكرانى يوافق على تمديد الأحكام العرفية فى البلاد لمدة 30 يوما

الخميس، 21 أبريل 2022 06:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة