الدفاع الروسية: هجماتنا فى أوكرانيا اليوم أسفرت عن قتل 120 مسلحًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسى وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا، وقامت بتحييد 120 متطرفا، وفقا لروسيا اليوم.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرات الروسية دمرت 64 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، من بينها 17 موقعا لتمركز المعدات العسكرية الأوكرانية.
وتابعت وزارة الدفاع الروسية: هجماتنا في أوكرانيا اليوم قتلت 120 مسلحا.
الدفاع الروسية: هجماتنا فى أوكرانيا اليوم أسفرت عن قتل 120 مسلحًاالخميس، 21 أبريل 2022 07:13 م
الجيش الروسى
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسى وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا، وقامت بتحييد 120 متطرفا، وفقا لروسيا اليوم.
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