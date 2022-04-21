الخارجية الروسية: قوافل الأسلحة الأمريكية التى تدخل أوكرانيا "هدف مشروع"

كتب أحمد عرفة

حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب مرة أخرى من أنها تحتفظ بحق استهداف قوافل الأسلحة التى قد تصل من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، سيرجي كوشيليف: نؤكد للأمريكيين بصراحة أنه من حق القوات الروسية اعتبار شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة والناتو على الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة لجيشنا، معربا عن قلق روسيا إزاء تصريحات مسؤولين أمريكيين عن نية الولايات المتحدة الاستمرار في إمداد حكومة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مكثف.

وأعرب نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، عن ثقته بأن كييف الآن في موقف محكوم عليه بالفشل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة بنهجها هذا تستهدف إبطاء العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية.