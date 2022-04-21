الجزائر: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و405 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

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أعلن الجيش الجزائري ضبط ٧ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و405 مهاجرين غير شرعيين، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١٣ إلى ١٩ أبريل الجاري، من ضبط ٧ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط ٢٥ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و٢٠٠ كجم، وأكثر من ١٨ ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط ٥٨ شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.

في سياق أخر ، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على ٤٠٥ مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية