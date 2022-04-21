"التضامن" تعلن فتح فروع بنك ناصر غدًا لصرف معاشات شهر مايو

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى فى فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى في كافة أنحاء الجمهورية غدا الجمعة يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد بدأت صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من أبريل 2022 وذلك بحد أدني 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه، وأن حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.