التحقيق مع سيدة المترو المتهمة بالتعدى على فتاتين

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بشمال القاهرة، التحقيق مع السيدة المتهمة بالتعدي بالضرب على فتاتين من مستقلى "المترو"، حيث تم تصوير الواقعة وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول السيدة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، كما استعدت الفتاتين محل الواقعة وشهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات مقطع الفيديو الذى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو"، وضبط مرتكبة الواقعة.

بالنسبة لمقطع الفيديو الذى تم نشره يتضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو" لاعتراضها على ملابسهما.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها (ربة منزل – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهن على ارتداء ملابسها بطريقة محتشمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.