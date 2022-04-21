البريد يعلن بدء صرف المعاشات عبر ماكينات ATM والمكاتب والسيارات المتنقلة

كتبت هبة السيد

بدأت الهيئة القومية للبريد، صرف المعاشات للمستفيدين من خلال المكاتب وماكينات الصرف الآلىATM والسيارات المتنقلة، وتستمر عمليات صرف المعاشات غدا الجمعة عبر المكاتب الرئيسية بالمحافظات وعدد من المكاتب السبت المقبل، على أن تستأنف جميع المكاتب صرف المعاشات على مستوى الجمهورية الأحد المقبل حسبما أكد مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

وأضاف المصدر أنه سيتم تغذية ماكينات الصرف الآلى فى العطلة الرسمية لتمكين المستفيدين من صرف المعاشات عبر بطاقات الدفع.

كانت هيئة البريد قد أعلنت عن تجديد 3350 من أصل 4200 مكتب بريدى، وهذا التجديد لا يشمل الشكل الخارجى فقط، بل يتضمن إدخال كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الزحام على المكاتب، بالإضافة إلى التوسع فى تزويد المكاتب بماكينات الصرف الآلى ATM، حيث تم زيادتها من 350 ماكينة إلى 1780 ماكينة لمساعدة المستفيدين من صرف المعاشات وتسهيل عملية صرف المعاشات من خلال هذه الماكينات.

يبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد حوالى 6 ملايين مواطن، يمتلكون جميعهم بطاقة دفع إلكترونى لسرعة صرف المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلى سواء التابعة للهيئة أو البنوك فى أى مكان على مستوى الجمهورية، إلا أنه لا زال هناك عدد من أصحاب المعاشات يفضلون صرف المعاش من خلال مكاتب البريد، ويتم توجيههم من خلال موظفى الهيئة لتعريفهم بكيفية استخدام الماكينات، والتسجيل على منصة مصر الرقمية.