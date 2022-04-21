وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد بعد العملية العسكرية الروسية، في 24 فبراير الماضي.


ولم تشر الشبكة الأمريكية إلى المزيد من التفاصيل.